У віці 95 років померла шістдесятниця Маргарита Довгань

Померла шістдесятниця, журналістка та громадська діячка Маргарита Довгань. Їй було 95 роки, до свого 96-річчя вона не дожила кілька днів.

Про це повідомила її донька Катерина Довгань.

Що відомо про Маргариту Довгань

Померла Маргарита Довгань 8 вересня.

З великим сумом повідомляємо що сьогодні відійшла у засвіти наша дорога мама і бабуся. Похорон приватний, про вечір пам'яті буде повідомлено пізніше,

– написав донька легендарної українки.

Маргарита Довгань народилася 11 вересня 1930 року в Ташкенті. Туди її родина потрапила через сталінські репресії.

У 1928 році дідуся ще ненародженої Маргарити, митного офіцера на кордоні з Польщею, радянська влада заарештувала як "ворога народу" та відправила до політичного табору в Середній Азії.

В Україну родина повернулася у серпні 1944 року. Маргарита Довгань закінчила школу, а згодом — відділення журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Працювала в газеті "Вечірній Київ" та літературному виданні "Друг читача".

Тоді ж вона долучилася до українського шістдесятництва, товаришувала та працювала із Василем Стусом, Іваном Дзюбою, Іваном Світличним і В'ячеславом Чорноволом.

Маргарита Довгань організовувала масштабні поетичні вечори, підтримувала українських діячів культури, листувалася з політв'язнями та допомагала їхнім родинам.

Той, хто боявся, той і не писав, а той, хто любив, поважав і вірив – той писав. "А що ви йому пишете? Припиніть, він же бандит, вбивця...". А я казала: "Ви ж його не розстріляли?! Ви його посадили в радянську тюрму, де людей виховують, як же він буде виховуватись, якщо його друзі зречуться? Це ж на психіку погано впливає, тому я йому пишу і продовжую, аби він знав, що друзі є і підтримують його!

– пригадувала вона листування з Василем Стусом.

За організацію одного з поетичних вечорів, під час якого свої вірші читали тринадцять поетів, Довгань звільнили з "Вечірнього Києва". Від ув'язнення та таборів її врятувало те, що в радянському паспорті в графі "національність" було зазначено "русская".

Про цей період свого життя шістдесятниця розповіла у книзі "Ріка життя".

На початку 1990-х Довгань працювала в "Народному русі України". Вона також була учасницею Помаранчевої революції та Революції гідності.

У 2018 році активістка видала документальну книгу "Шпитальні нотатки. Лютий 2015 р. — Березень 2018 р.", куди увійшли історії учасників АТО, які Довгань записувала під час відвідування Київського військового шпиталю.

Національний музей Революції Гідності назвав Маргариту Довгань однією з тих, "хто тримав на своїх плечах дух шістдесятництва, нескореності 1960 – 1980-х років та безмежної любові до України".

Нагадаємо, що 31 серпня стало відомо, що на 89-му році життя зупинилося серце заслуженого артиста України Леоніда Марченка. Актор належав до корифеїв Київського академічного театру юного глядача на Липках, сцені якого присвятив більшу частину свого професійного шляху.