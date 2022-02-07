Підступи окупантів

У ньому вони стверджують, що Україна зобов'язалася до засідання ТКГ 8 – 9 лютого відреагувати на "пропозиції" ОРДЛО щодо врегулювання ситуації на сході України. В Офісі Президента України цю інформацію заперечують.

Важливо Конфронтація навколо України: які три цілі має Кремль

Зверніть увагу! Річ у тім, що в Тристоронніх переговорах в межах "Мінська" беруть участь Україна, РФ та ОБСЄ. Жодних квазіутворень у вигляді "ЛНР" та "ДНР" у ТКГ немає. Їхні представники присутні лише в підгрупах.

Терористи – поза грою

Тож говорити про якісь їхні пропозиції, обговорювати їхню "дорожню карту" – це грати на суб'єктивізацію квазіутворень та виводити ситуацію на межі прямих переговорних процесів між Києвом, Донецьком та Луганськом. Чого, до речі, прагне Москва.

На мою думку, ми бачимо явно контрольоване вкидання інформації – напередодні чергового засідання ТКГ, а також запланованих на лютий зустрічі радників голів "нормандського формату", візитів в Україну голів МЗС Франції та Німеччини, французького президента Еммануеля Макрона та нового канцлера Німеччини.

Нагадаю, що Німеччина та Франція входять до "нормандського формату". Як і Україна з Росією.



Інформаційні вкиди, які Росія поширює через українські медіа, є частиною гібридної війни / Фото Національного інституту стратегічних досліджень

Росія хоче вбити двох зайців

Вкидаючи цю інформацію (про те, що очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, який представляє Україну на переговорах радників голів "нормандського формату", у січні нібито погодився до наступної зустрічі розглянути "дорожню карту" ОРДЛО), російські спецслужби переслідують кілька цілей.

Перша – дестабілізація ситуації всередині України. Розгортання інформаційної кампанії щодо можливої "зради" у вищому політичному керівництві. Друга – можливість звинуватити Україну в блокуванні роботи ТКГ та "нормандського процесу".

Нібито Кремль зробив пропозицію щодо врегулювання ситуації, а її заблокував офіційний Київ. Який уже не раз чітко заявляв – прямих переговорів із Луганськом та Донецьком не буде.

Радимо Як Росія може допомогти Україні виграти у війні

Інформаційний фронт

Ну, а те, що подібне публікують українські ЗМІ, ще раз порушує питання про інформаційну гігієну. І не тільки. Тому що подібним чином українські медіа стають інструментом впливу російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних операцій у нашій країні.

І я згоден із радником Єрмака, Подоляком, який пояснив таку публікацію у ZN.UA бажанням хайпонути. На жаль, на темі українсько-російського конфлікту багато хто намагається хайпонути.

Може вас зацікавити – Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним: дивіться сюжет