"Навозять різних незрозумілостей": куди і навіщо росіяни переміщуються з Маріуполя

ЗСУ першими дізнаються про переміщення російських військових у Маріуполі, яке відбувається кожного дня. Загалом, передислокацію росіян дуже легко зафіксувати.

Насамперед окупанти "катаються" від Маріуполя до Бердянська – це великий військово-логістичний хаб. Там розташовано чимало пансіонатів та баз відпочинку, які противник облаштував під місця дислокації ворожого війська. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ворог намагається кинути військо на один з найгарячіших напрямків на полі бою.

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Куди переміщуються росіяни

Як зазначив Андрющенко, очевидно, що окупанти повинні мати щось їсти, пити та одягатися, тому ворог створив логістичний склад, з якого далі розвозить продовольство по узбережжю.

Зрозуміло, що ми контролюємо ці всі склади й що там відбувається. Зараз це дуже легко відстежити по Авдіївці. У них закінчилася провізія та одночасно з цим вони поїхали на Авдіївку, тому стоять пусті. Зараз почали знову завозити, а це означає, що 2 – 3 дні й нам завезуть чергове поповнення незрозумілостей,

– сказав радник мера Маріуполя.

Імовірно, мовиться про війська, які відвели на доукомплектування. Наразі з Новоазовська до Бердянська курсують ворожі вантажівки, які повністю завантажені боєкомплектами. Натомість з Бердянська заїжджає жива сила, яка частково залишається у місті, тобто противник наповнює корпуси навколо Маріуполя.

Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивитися відео

Також, як розповів Андрющенко, російські загарбники рухаються на північ – коротким шляхом до Волновахи. Імовірно, окупанти поспішають в Авдіївку.

Ворог має певні проблеми

"Ми з командою маємо таку гіпотезу: основна сила зараз їде із Запорізького напрямку, то, мабуть, її зняли з якоїсь лінії фронту або резерви, які перебували у Криму. Зрештою, це означає, що є певні проблеми в Росії з мобілізацією й підготовленими резервами", – зауважив Петро Андрющенко.

За його словами, нещодавно окупанти кинули на Авдіївку новий підрозділ – понад 5 тисяч солдатів. Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові знищують загарбників під Авдіївкою бригадами й дивізіями. Зараз же Росія не кидає нове військо, маючи певні проблеми, однак активно готується підсилити військо на фронті.

Бої за Авдіївку