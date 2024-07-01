У Маріуполі помітили велику колону з пораненими військовими: звідки їх везуть

Втрати Росії у війні проти України невпинно ростуть. Зокрема, у Маріуполі зафіксували евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених. Міські лікарні, однак, не зможуть прийняти важкопоранених окупантів.

У розмові з 24 Каналом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті справжній колапс медичної системи. Лікарів бракує навіть для поранених військових.

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Колапс медичної системи у Маріуполі

У неділю, 30 червня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували евакуаційну колону техніки, яка перевозила поранених російських військових. Відомо про 1 КамАЗ та 2 "Урали", які були забиті "трьохсотими".

Вони приїхали з півночі, тобто з Вугледарського напрямку. Їх повезли у лікарню №2, де відбувається "сортування". Там вирішують, чи залишати військових, чи їхній стан такий, що потрібно евакуйовувати далі. Важким – дорога на Донецьк або в Ростов-на-Дону,

– зазначив Петро Андрющенко.

У Маріуполі важкопоранених окупантів не залишають з простої причини – лікувати просто немає кому та на чому.

"За третій рік окупації всі нормальні хірурги та інші лікарі виїхали з міста. Тепер там залишились або нездари, або не залишилося нікого. Росіяни туди не їдуть, тому й не вистачає лікарів: ні для цивільних, ні для військових окупантів. Це просто жах. Ті, хто потребує лікування, змушений їхати в російські міста чи села довкола Маріуполя. У самому місті колапс медичної системи", – наголосив Андрющенко.

Росіяни намагаються привозити своїх лікарів, однак їх, по-перше, небагато, а по-друге, вони вже за кілька тижнів повертаються назад у Росію. Хоч заманюють лікарів і потрійною ставкою, і навіть квартирами у новобудовах. Втім і це не працює.