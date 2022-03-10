Маріуполь після обстрілів окупантів: моторошні фото

Російські нелюди просто стерли з лиця землі український Маріуполь. Місто залишається одним із найбільш гарячих напрямків цієї війни.

Загарбники випустили бомби у пологовий будинок міста. Зранку 10 березня воно виглядає моторошним і понівеченим.

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Накриті тіла людей можна побачити просто серед вулиці. Будинки зруйновані, вулиці випалені. На дорогах валяються осколки, спалені машини.

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Місто виглядає стертим з лиця землі.



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