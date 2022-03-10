Маріуполь після обстрілів окупантів: моторошні фото
10 березня 2022 , 10:22
Джерело:Азов Маріуполь у телеграмі
Російські нелюди просто стерли з лиця землі український Маріуполь. Місто залишається одним із найбільш гарячих напрямків цієї війни.
Загарбники випустили бомби у пологовий будинок міста. Зранку 10 березня воно виглядає моторошним і понівеченим.
До теми Ранок у Маріуполі після вчорашнього бомбардування з боку російських окупантів
Накриті тіла людей можна побачити просто серед вулиці. Будинки зруйновані, вулиці випалені. На дорогах валяються осколки, спалені машини.
Дивіться моторошні кадри з Маріуполя: відео 18+
Місто виглядає стертим з лиця землі.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Маріуполь після удару по пологовому: дивіться відео