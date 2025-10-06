Російський співак та "рупор" Кремля Юрій Дронов нібито мав прибути до окупованого Маріуполя з триденним концертом. Рух опору вирішив цікаво відреагувати на можливість такого візиту.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що насправді пропагандиста зі сценічним псевдонімом Shaman не мало бути у Маріуполі. Українці, які залишилися в окупації, вирішили розмістити оголошення про такий концерт, щоб потролити росіян.

Що придумав рух опору?

На Донеччині уже з'являлася інформація про те, що колишній ватажок так званої "днр" Денис Пушилін нібито приїде на фестиваль та роздаватиме воду. Маріупольці вирішили підхопити ці повідомлення і написали про приїзд Shaman.

Мета була просто позлити росіян. Вони "купилися" та навіть оприлюднили інформацію у своїх телеграм-каналах,

– зауважив Петро Андрющенко.

Така ідея мала сенс, адже багато людей, які й так злилися на росіян, тепер тільки утвердилися у правильності свого вибору. Не можна довести, що Shaman не хотів організувати безкоштовну роздачу питної води людям, які вже в це повірили. Вони все одну шукатимуть теорії змов.

"Лише за вересень і початок жовтня таку ситуацію “прокрутили” у Донецьку з Пушиліним і аквафестом та в Маріуполі з Shaman і концертом", – підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Ймовірно, інші великі окуповані міста також підхоплять схожу тактику. Адже вплив на настрої окупантів та людей, які їх підтримують, суттєво позначається на перебігу війни, призводить до бунтів та наростання невизначеності.

Що відбувається в окупованому Маріуполі?