У Маріуполі людей ховають у братських могилах: лише за день майже 50 жертв

За даними Маріупольської міськради, від початку війни Росії проти Україн загинули 1 170 осіб. Через велику кількість загиблих, місцеві мешканці ховають їх у братських могилах.

Дії окупантів проти мирного населення Маріуполя у міськраді називають справжнім геноцидом. Люди залишаються без води, газу, світла та теплопостачання.

Зауважте За час блокади окупантами Маріуполя загинуло близько 1300 мирних мешканців

Для того, щоб попити води, людям доводиться розтоплювати сніг, а щоб зігрітися – палити дрова.

Лише за 9 березня у Маріуполі в братській могилі поховали 47 людей. Це ще раз доводить, що Путін і його генерали почали акт геноциду проти нашої держави.

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