У Маріуполі окупанти дають людям їжу лише за роботу

Російські пропагандисти кажуть, що забезпечують населення Маріуполя продуктами та водою. Насправді ж гуманітарна ситуація у місті залишається складною.

Людей змушують до роботи

Їжі місцевим мешканцям катастрофічно не вистачає. Окупанти ж почали видавати чоловікам продукти лише після того, як вони виконають певну роботу.

Важливо Розглядається будь-яка можливість евакуації маріупольців з "Азовсталі", – Бойченко

Чоловіки вимушені брати участь у розборі завалів, облаштуванні братських могил, аби не вмерти з голоду. Без перебільшень,

– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також в місті недоступна медична допомога. Росіяни анонсували відкриття першої "лікарні". Однак облаштують її у стоматологічному центрі "Апполонія" в Лівобережному районі. Це, як зауважив Андрющенко, багато говорить про справжню підготовку росіян та їхню "турботу" про мирне населення.

До теми дивіться відео про пожежу на "Азовсталі":