У Маріуполі окупанти повністю знищили Управління Донецької єпархії ПЦУ

Росіяни продовжують цинічно нищити релігійні святині. Зранку 15 березня вони розбомбили Управління Донецької єпархії ПЦУ в Маріуполі.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив митрополит Донецький і Маріупольський Сергій. Він наголосив, що у цій будівлі щодня допомагали нужденним людям.

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Атака забрала життя місцевих мешканців

За словами митрополита, майже усі будинки біля єпархіального управління зруйновані авіаударами. "Багато дітей і дорослих загинули. Вічна пам'ять маленьким мученикам та їхнім батькам. Серце обливається кров'ю", – написав він.

Сьогодні ми бачимо, що приніс у нашу країну клятий "русский мир". Я знаю, що Господь покарає російських фашистів за злочин проти людства,

– підкреслив священник.

На фото, оприлюднених ним у мережі, видно моторошні наслідки російської атаки. Там, де колись були будинки, залишилися лише руїни.



Росіяни знищили будівлю Донецької єпархії ПЦУ/ Фото з фейсбук-сторінки Горобцова

Правоохоронці вже відкрили провадження

Через ​обстріли та знищення Управління Донецької єпархії ПЦУ в Маріуполі вже розпочали кримінальне провадження. Його відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни. В Офісі генпрокурора зазначили, що інформація щодо потерпілих встановлюються. Наразі триває досудове розслідування.

Який вигляд має Маріуполь після російських атак: дивіться відео