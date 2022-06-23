У Маріуполі окупанти зносять будинки людей: на виселення дають добу

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти повідомляють місцевих мешканців про те, що їхні домівки збираються зносити. Люди мають вивезти речі за одну добу, що фактично неможливо.

У Маріуполі, що на Донеччині, російські загарбники ставлять місцевих жителів перед фактом того, що їхні будинки будуть демонтувати. На те, щоб зібрати та вивезти особисті речі, дають одну добу. Про цей факт розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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На те, щоб місцеві, які залишилися в Маріуполі, могли забрати свої речі з розтрощених квартир, окупанти дають одну добу. Звичайно, росіяни не враховують того, що речі українців немає куди та чим вивозити.

Окупанти заради картинки продовжують нищити майно маріупольців, забираючи в них останнє. Нелюди. Просто нелюди, – написав Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

На фото, яке опублікував Андрющенко видно, що російські окупанти планують зносити будинки 27 червня. До цього часу місцеві мешканці мають вивезти свої особисті речі. Росіяни ставлять перед фактом демонтажу мешканців кількох будинків, фактично виганяючи їх на вулицю.

Окупанти заявляють про виселення маріупольців та демонтаж будинків / Фото Петро Андрющенко

Модульні будинки під дулами автоматів

Повідомляється, що російські бойовики почали будувати "модульні будиночки" для маріупольців, які втратили свою домівку. При цьому "будиночки" розташовані прямо поруч з лінією окупаційної оборони. Безпеки для мешканців, які будуть жити там, не було і не буде. Таким чином окупанти знову намагаються прикритися цивільним населенням, остерігаючись української атаки.

Дійсно, окупаційна влада планує будівництво багатоквартирних будинків за технологією, схожою з будівництва торгових центрів типу "Метро". Власне – тимчасова металева будка на кшталт великої побутівки,

– розповів Андрющенко.

Окупантів у Маріуполі поменшало

Російські загарбники в Маріуполі змінили тактику контролю пересування. Більшість сил вони перекинули з міста на інші напрямки. Відповідну інформацію повідомив Петро Андрющенко. Про це він написав ввечері 22 червня.

Російські війська в тимчасово окупованому Маріуполі змінили тактику контролю пересування. Зокрема вони:

демонтували стаціонарні блок-пости;

натомість залишили тільки контрольні пункти в районі мостів;

також вороги частіше використовують контроль мобільними групами, що раптово з'являються в різних районах міста.

Петро Андрющенко пояснив, що ворог змінює тактику через те, що виводить більшість військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту.

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