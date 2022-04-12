У Маріуполі, попередньо, загинули від 20 до 22 тисяч людей, – голова Донецької ОВА

У Маріуполі, який понад місяць перебуває у російській блокаді, загинули від 20 до 22 тисяч людей. Ці дані наразі є лише попередніми.

Про це американським журналістам розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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На його думку, зважаючи на блокаду Маріуполя, наразі можна говорити про 20 – 22 тисячі загиблих мешканців. Водночас ці дані є попередніми, адже незалежних оцінок втрат від невпинних російських бомбардувань міста немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі загинули "десятки тисяч".

Кириленко прокоментував повідомлення про можливу хімічну атаку в Маріуполі, деталі якої ще повністю не підтверджені.

Ми знаємо, що минулої ночі безпілотник скинув якийсь поки невідомий вибуховий пристрій на людей, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього. Троє осіб постраждали,

– сказав він.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. А ті, хто вижив, умирають з голоду.

Що відомо про ймовірну хіматаку в Маріуполі: дивіться відео