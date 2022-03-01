У Маріуполі – повітряна тривога: загроза артобстрілу

У Маріуполі оголосили повітряну тривогу – загроза артобстрілу. Мешканцям потрібно терміново спускатися в укриття для власної ж безпеки.

Маріупольська міська рада повідомила про загрозу через артобстріл о 8:26. Трохи раніше повітряну тривогу оголосили на Харківщині.

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Атака на Харків таки відбулася – росіяни завдали жахливого авіаудару на Майдані Свободи у Харкові. На щастя, будівлі поблизу не зруйновані.

Загалом ситуація в Маріуполі складна. За словами мера міста Вадима Бойченка, ворог 5 днів гатить з усіх можливих видів зброї.

Проте, щоб не робила путінська орда, Маріуполь перебуває під контролем української армії. Окупанти не змогли взяти його у кільце.

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