У Маріуполі працювало декілька ворожих ДРГ: їх знищили

У Маріуполі працювало декілька ворожих російський диверсійно розвідувальних груп. Вони ліквідовані силами національної поліції та військовими підрозділами

Ворожі ДРГ Ставили мітки на житлові будинки для подальшої навігації авіації. Саме завдяки таким міткам росіяни завдають удар по українським містам.

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Після того, як ворожі ДРГ були ліквідовані, мітки теж були знищені.

Ще перед тим в Маріуполі проводили спеціальні контрдиверсійні операції зі знешкодження безпілотників.