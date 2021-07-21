У Маріуполі розпочали будівництво першого в Україні багатоквартирного сталевого будинку

За підтримки Групи "Метінвест" у Маріуполі триває будівництво першого в Україні багатоквартирного житлового будинку, який планують заселити вже у 2022 році.

Зараз там розпочали зводити перший поверх. "Метінвест" безкоштовно надасть понад 400 тонн металу для будівництва, загальні ж інвестиції у проєкт складуть понад 120 млн грн.

Гендиректор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі зазначив, що цей будинок буде надійним і енергоефективним, адже він будується за унікальною технологією: сталевий каркас можна легко посилити й реконструювати. Крім того, проєктний термін експлуатації будівлі становить понад 100 років.

Для реалізації проєкту залучено фінанси, які виділяє місто, держава й група "Метінвест".

Це буде яскравий в плані колірного рішення восьмиповерховий будинок з найвищим рівнем енергоефективності (А+++), площа будинку складе понад 7 тис.кв. м, та міститиме 120 однокімнатних і двокімнатних квартир.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що це унікальний проєкт у сфері сталевого будівництва не тільки в Маріуполі, але і в Україні. За його словами, забезпечення житлом дозволить залучити у Маріуполь фахівців, яких потребують металургійні підприємства.

Додамо, що у грудні 2018 року в Маріуполі за підтримки "Метінвесту" в номінації для молодих архітекторів підбили підсумки конкурсу Steel Freedom в категорії "Створення проєкту житлового будинку в сегменті доступного житла". Головною умовою конкурсу була розробка проєкту із застосуванням несучих сталевих конструкцій.

Зі сталі українського виробництва споруджують стадіони й мости, в тому числі популярний київський скляний міст і новий міст в італійській Генуї. Спорудження зі сталі "Метінвесту" захищає українців від четвертого ядерного енергоблоку у Чорнобилі.