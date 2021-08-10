У Маріуполі стався викид гарячого пилу: постраждали 5 працівників – відео

У Маріуполі, що на Донеччині, 9 серпня стався викид пилу в металургійному комбінаті. Внаслідок цього 5 людей отримали опіки різного ступеня важкості.

Заступника начальника одного з цехів, старшого майстра та майстра, а також 2 електромонтери госпіталізували до опікового відділення місцевої лікарні. Вік потерпілих становить від 34 до 48 років.

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У Маріуполі постраждали 5 працівників

У Маріуполі 9 серпня, о 17:15, під час виконання робіт з ремонту обладнання стався викид гарячого пилу з агломератної машини. Інцидент трапився на Аглофабриці приватного акціонерного товариства "ММК імені Ілліча".

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.



Кримінальне провадження щодо інциденту в Маріуполі відкрили / Фото Донецької обласної прокуратури

Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі, розшукові, дії для встановлення усіх обставин та свідків події. Досудове розслідування вже розпочали.

У Маріуполі стався викид гарячого пилу: дивіться відео Донецької обласної прокуратури