У Маріуполі загинула бойовий медик, яка привернула увагу світу розпачливим відео

У Маріуполі загинула бойовий медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір. Вона залишалася у заблокованому місті, щоб рятувати людей.

Жінка напередодні змогла евакуювати з міста малого сина. В перші дні війни Олена Кушнір втратила коханого.

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Розпачливе відео для світу

У березні Олена Кушнір записала відео про ситуацію в Маріуполі. Таким чином хотіла привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи міста.

Вона запевняла, що уявити її масштаб через злочини Росії просто неможливо. Закликала допомогти і деблокувати місто. Адже люди не хочуть бути мучениками та героями, вони хочуть жити.

Часто все, що ми можемо – це констатувати смерть і вмовляти близьких відійти від тіл в укриття. Адже тіла немає можливості ховати, як і діставати поранених з-під завалів,

– казала медик.

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У переписці з подругою вона просила її не жаліти, бо виконує свій обов'язок.

За інформацією журналістів, у Маріуполі залишається не менше 100 жінок-військовослужбовців. У них немає доступу до елементарної гігієни та води.

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