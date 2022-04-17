У Маріуполі загинула бойовий медик, яка привернула увагу світу розпачливим відео
Джерело:Тетяна Даниленко в фейсбуці
У Маріуполі загинула бойовий медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір. Вона залишалася у заблокованому місті, щоб рятувати людей.
Жінка напередодні змогла евакуювати з міста малого сина. В перші дні війни Олена Кушнір втратила коханого.
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Розпачливе відео для світу
У березні Олена Кушнір записала відео про ситуацію в Маріуполі. Таким чином хотіла привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи міста.
Вона запевняла, що уявити її масштаб через злочини Росії просто неможливо. Закликала допомогти і деблокувати місто. Адже люди не хочуть бути мучениками та героями, вони хочуть жити.
Часто все, що ми можемо – це констатувати смерть і вмовляти близьких відійти від тіл в укриття. Адже тіла немає можливості ховати, як і діставати поранених з-під завалів,
– казала медик.
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У переписці з подругою вона просила її не жаліти, бо виконує свій обов'язок.
За інформацією журналістів, у Маріуполі залишається не менше 100 жінок-військовослужбовців. У них немає доступу до елементарної гігієни та води.
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