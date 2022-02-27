В Маріуполі затримали російського снайпера: відео допиту

У Маріуполі затримали 28-річного росіянина. Чоловік зізнався, що приїхав в Україну за завданням російських спецслужб.

Стрілка встановили та затримали військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські. Окупант зізнався, що отримав команду відкривати вогонь на ураження.

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Окупант повідомив, що отримав команду відкривати вогонь на ураження від свого керівництва. У разі відмови погрожували ув'язненням.

Після того, як зіштовхнувся з українською армією, вирішив відмовитися від поставлених перед ним завданням.

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