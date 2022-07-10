Окупанти в Маріуполі знищили пам’ятник Герою України Василю Сліпаку: обурливе відео

Цинізм російських окупантів з кожним днем вражає все більше і більше. Посіпаки загарбників знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку в Маріуполі.

Окупанти просто зруйнували пам'ятник, який встановили Герою України Василю Сліпаку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Пам'ятник знищували колаборанти та посіпаки окупантів

Пам'ятник Герою України Василю Сліпаку знесли не окупанти, а люди в цивільному одязі. Це, як зазначив Петро Андрющенко, колаборанти та посіпаки.

Основну частину пам'ятника вони повалили на землю, відірвавши від постаменту, і погрузили в автівку. Водночас постамент просто розтрощили і скинули на узбіччя.

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Це не перший зруйнований пам'ятник Василю Сліпаку

На початку березня 2022 року російські окупанти зруйнували пам'ятник Герою України Василю Сліпаку поблизу селища Луганське на Донеччині. Цей монумент там встановили у 2019 році.

Однак через кілька днів українські воїни 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького повідомили про відновлення пам'ятника. На ньому навіть не залишилося подряпин.

Головне про Василя Сліпака

Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак. Соліст Паризької національної опери, волонтер та учасник Революції Гідності.

Після російського вторгнення на Донбас брав участь у бойових діях. 9 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу Луганського.

Ціною власного життя Сліпак врятував побратимів. За відвагу та мужність йому посмертно надали звання Героя України.

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