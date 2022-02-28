Маріупольські лікарні шукають донорів крові

У Маріупольських лікарнях суттєво зросла потреба у крові різних груп. Тому місцева влада закликає місцевих мешканців стати донорами.

Міцевим лікарням потрібна кров усіх груп. Тому закликаємо вас не бути байдужими, та стати донором.

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Мешканців Маріуполя закликають прийшти до "Станції переливання крові". Однак перш за все ми рекомендуємо вам ознайомитися з правилами, яких необхідно дотримуватися донорам.

Крім того, допомога донорів крові не стане зайвою, а навпаки – корисною і в інших містах. У мережі ви можете знайти заклади, де можна здати кров.

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