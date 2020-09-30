Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що одним з кандидатів на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи є дипломат Маркіян Лубківський.

Водночас Качура не розкрив всі карти та нагадав, що "є ще й інші кандидатури". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи займе цю посаду Маркіян Лубківський, Качура сказав, що журналісти "дуже близькі до правильної відповіді".

У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що напрацьовуватиметься драфт усіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі,

– зауважив Качура.

За словами депутата, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".

Що відомо про Маркіяна Лубківського