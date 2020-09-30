Спікером української делегації ТКГ може стати Лубківський: що про нього відомо
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що одним з кандидатів на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи є дипломат Маркіян Лубківський.
Водночас Качура не розкрив всі карти та нагадав, що "є ще й інші кандидатури". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи займе цю посаду Маркіян Лубківський, Качура сказав, що журналісти "дуже близькі до правильної відповіді".
У мене вже є прізвище, але я не готовий його назвати. Це не буде дуже відома особа. Це технічна посада, тому що напрацьовуватиметься драфт усіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, яка була досягнута в мінському процесі,
– зауважив Качура.
За словами депутата, кандидатура Лубківського "може бути однією з ключових зараз, у якої є пріоритет".
Що відомо про Маркіяна Лубківського
- Насамперед це – відомий український дипломат. Народився 2 вересня 1971 року у Львові. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, працював на дипломатичній роботі. Володіє англійською, хорватською, польською та сербською мовами.
- У 2003 – 2005 роках очолював пресслужбу МЗС України, у 2005 – 2006 роках був заступником Державного секретаря України й радником президента України.
- У 2009 – 2012 роках за контрактом з УЄФА був директором Турніру Євро-2012 в Україні, а у 2012 – 2014 роках очолював оргкомітет "Євробаскет-2015".
- У період з 2014 по 2015 роки був радником голови СБУ.