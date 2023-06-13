Хлопці їб**ать, як леви, – Маркус різко відреагував на вкиди про втрати 47-ї бригади

В інформаційному просторі 47-й окремій механізованій бригаді ("Маґура") приписують втрати західної техніки на Запорізькому напрямку. Представник командування бригади Валерій Маркус різко відреагував на інформацію і заявив про російську ІПСО.

Валерій Маркус заявив, що джерелом інформації про втрати західної техніки українськими бійцями є Росія. Він закликав українців не нести в український інформаційний простір російську пропаганду.

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Маркус розвіяв російські міфи про втрати України

Боєць навів яскравий приклад брехні росіян. Зокрема, окупанти заявляли, що нібито розбили українську бригаду. Мовляв, вбили 350 бійців бригади. Маркус заявив, що втрати української сторони склали 5 бійців.

Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть. Наскільки те, що вони заявляють – не має нічого спільного з реальністю,

– сказав він.

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Українській бійці знищили півтора десятка ворожих танків

Також Маркус розповів про втрати росіян. Зокрема, тільки протягом 12 червня росіяни привезли в окупований Токмак з напрямку, де наступає "Маґура", понад сотню своїх вбитих.

Боєць додав, що за останні кілька днів 47-ма бригада знищила півтора десятка танків ворога та два "Солнцепьока". Він зазначив, що бригада навіть не рахує БМП, колісну та іншу бронетехніку, яка втрачає Росія.

"Ми в наступі, а вони в обороні. Вони зазнають втрат у рази більші за наші", – сказав Маркус.

Маркус став на захист бійців 47-ї бригади

Крім того, він став на захисти бійців 47-ї бригади, зазначивши, що вони "їб**ать, як леви".

"Більш мужніх і достойних людей у житті не бачив", – заявив він і додав, що бійцям потрібна підтримка, а не критика. Маркус спростував наратив росіян, мовляв, українських бійців відправляють на смерть.

Він сказав, що, як представник командування, щодня йде на штурм разом з піхотою.