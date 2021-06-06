Найбільше поширення в історії: Мармурове море вкрилося "слизом", що руйнує екосистему

У районі Стамбула Мармурове море покрилось "морським слизом", який негативно впливає на екосистему. Зокрема "слиз" блокує доступ кисню в воду через це гине риба та інші морські мешканці.

За інформацією деяких ЗМІ "слиз" у морі поширюється з грудня 2020 року. На це вже відреагував президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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Експерти пояснюють, чому виник "слиз"

Товстий шар слизоподібної речовини поширюється вздовж Мармурового моря біля Стамбула, завдаючи шкоди морському життю та рибній промисловості.

Експерти кажуть, що у цьому винне забруднення та зміна клімату. Вперше цей слиз виявили ​​в Туреччині в 2007 році, а ще в Егейському морі біля Греції.

Нещодавнє поширення в Туреччині на великих територіях Мармурового моря, що з'єднує Чорне та Егейське море, вважається найбільшим в історії та завдає шкоди місцевим громадам,

– мовиться у повідомленні.

Президент пообіцяв вирішити проблему

Морський слиз – це природний зелений мул. Він утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Реджеп Ердоган назвав причини появи "слизу" – це неочищені стічні води, які скидаються в море та підвищення температури.

Я побоююся, що якщо це пошириться на Чорне море ... проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання,

– сказав Ердоган.

Президент закликав чиновників провести розслідування. Уряд Туреччини вже скерував команду з 300 осіб, щоб перевірити джерела забруднення.

Наразі човни у морі долають сірий мул, деяким рибалкам це заважає працювати, оскільки слиз забиває їх мотори і сітки. За словами дайверів, багато риби і інших морських видів вмирають від задухи.

Професор Байрам Озтюрк розповів, що проблеми не зникнуть, якщо не буде інвестицій для очищення стічних вод, відкачуваних зі Стамбула.

"Через надмірне поширення слизу кілька видів знаходяться під загрозою, включаючи устриці, мідії, морські зірки. Це – справжня катастрофа", – сказав Озтюрк.

Орієнтовно 25 мільйонів людей живуть в 7 містах, які розташовані на узбережжі Мармурового моря.