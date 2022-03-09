Мародери при владі: у партії Путіна хочуть вводити зовнішнє управління в іноземних компаніях

У Держдуму внесуть законопроєкт, що дозволяє вводити зовнішнє управління в компаніях, у яких понад 25% належать громадянам "недружніх" держав.

Про це повідомив віцеспікер нижньої палати парламенту окупантів, член "Єдиної Росії" Олександр Жуков. Він заявив, що це перший крок до "націоналізації".

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Я щойно прийшов із засідання уряду, на якому обговорювався новий пакет із дев'яти законопроєктів, який ми цього тижня вже обговорюватимемо в Держдумі. Я думаю, що вони сьогодні мають вступити до Держдуми, завтра комітети відбудуться, післязавтра вже, мабуть, пройде обговорення в Думі,

– сказав представник рашистів.

За його словами, зовнішнє управління пропонується застосовувати після рішення в суді у разі припинення діяльності — щоб "уникнути банкрутства та зберегти робочі місця". Власник зможе протягом п'яти днів відмовитись від зовнішнього управління, вирішивши або відновити діяльність, або продати свою частку.

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