Майже 100 тисяч поляків з плакатами та прапорами: у Варшаві відбувся Марш Незалежності

11 листопада у Варшаві відсвяткували 106 років незалежності. Учасники маршу одягнулися в одяг національних кольорів, а також несли плакати і прапори.

Офіційним гаслом параду було "Сила Великої Польщі – це ми", передає 24 Канал.

Дивіться також Поєднання мальовничих пейзажів та приголомшливих історій: найкрасивіші міста Польщі 2024 року

Як минув Марш Незалежності у Варшаві

Марш почався із масового виконання гімну. Потім колона попрямувала до Національного стадіону. Дорогою учасники маршу скандували "Честь і слава героям" та "Бог, честь, вітчизна".

Деякі учасники під час ходи вигукували антиурядові та антиукраїнські лозунги. А також закликали до виходу Польщі з ЄС.

Окрім цього, люди несли плакати із написами "Український геноцид на поляках 1939 – 1947. Пам'ятаємо" та "Україно! Чому не дозволяєш поховати наших матерів і батьків вбитих ОУН-УПА і СС "Галичина".

Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Хто взяв участь у ході

Планувалося, що в марші візьме участь близько 100 тисяч людей, але, за даними управління столичної безпеки, прийшло приблизно 90 тисяч учасників.

У Марші Незалежності взяли участь представники опозиційної партії "Право і справедливість" на чолі з лідером Ярославом Качинським, а також ультраправа, антиукраїнська партія "Конфедерація" на чолі зі Славоміром Менценом.

Перед Маршем Незалежності Мазовецький воєвода видав заборону на використання піротехніки, але учасники все одно палили флаєри, запускали салюти та петарди.

Відео Софії Назаренко, 24 Канал

Це вже чотирнадцятий Марш незалежності, який організовують націоналістичні сили. У попередні роки його супроводжували сутички з поліцією. Цього року заарештували близько 70 осіб. Серед затриманих були громадяни, що мали ножі, телескопічні кийки та кастети.