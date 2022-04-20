У маршрутників Мелітополя вимагають перепустки із георгіївськими стрічками

Водіїв громадського транспорту у тимчасово окупованому Мелітополі змушують вішати на маршрутки "перепустки" з георгіївськими стрічками. Окупанти намагаються брати у перевізників "податки".

Про це в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.

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Російські окупанти в Мелітополі створили спеціальні "перепустки". Її водій маршрутки має оплатити та наклеїти на лобове скло.

На самій "перепустці" вороги вирішили зобразити герб міста Мелітополь. Однак український синьо-жовтий прапор вони замінили георгіївською стрічкою.

Як пояснив журналіст 24 каналу, маршрутки, які курсуються без цієї "перепустки" окупанти зупиняють та прсото не дають їм працювати.

Нагадаємо, раніше самопроголошена "очільниця" Мелітополя Галина Данильченко зустрічалась з перевізниками міста. На зборах вона заявила, що водії мають їздити із георгіївськими стрічками. А перевізники, які бажають працювати, повинні укласти договір з окупантами.

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