Маск хоче вирішити долю Трампа у твітері

Бізнесмен і віднедавна власник соцмережі Твітер Ілон Маск може відновити заблокований акаунт Дональда Трампа – він влаштував відповідне голосування, тож долю колишнього президента вирішать користувачі.

Трамп може повернутись у твітер

Опитування Маск влаштував власне, у твітері. Голосування триватиме рівно добу. Результати будуть 20 листопада, о 2:47 за київським часом.

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Він запропонував відповісти "так" або "ні" на запитання – чи варто поновлювати статус колишнього президента Трампа.

Маск пояснив опитування відомим латинським виразом "Голос народу, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

За кілька годин до того Маск написав, що відновив акаунти кількох забанених раніше користувачів, але стосовно Трампа рішення ще немає.

Коротко про блокування Трампа у соцмережах

Колишнього президента США Дональда Трампа заблокували в таких соцмережах, як Твітер, Фейсбук і Ютуб після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після публікації повідомлень, які закликали до насильства.

Згодом Трамп анонсував запуск соціальної мережі Truth Social.

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У жовтні Маск завершив купівлю компанії Твітер за 44 мільярди доларів і відразу розпочав у ній кадрові зміни. Він також оголосив, що працює над створенням новітньої версії – Твітер 2.0