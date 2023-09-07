Коктейль невігластва і великого его, – Подоляк "розніс" Маска за блокування Starlink біля Криму

В Офісі Президента відреагували на дивну поведінку Ілона Маска. Американський мільярдер міг спеціально заблокувати Starlink для ЗСУ біля Криму.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк створив у соцмережах допис, присвячений Ілону Маску. Він поставив два питання.

До теми Ілон Маск відмовив ЗСУ у проханні увімкнути Starlink у районі окупованого Криму, – NYT

Що сказав Подоляк

Представник ОП зауважив, що іноді помилка – це набагато більше, ніж просто помилка. За його словами, не дозволивши українським безпілотникам знищити частину російського військового флоту своїм втручанням у Starlink, Ілон Маск дозволив цьому самому флоту обстрілювати українські міста "Калібрами".

В результаті гинуть мирні жителі, діти. Це ціна коктейлю невігластва та великого его,

– написав Подоляк.

Радник Андрія Єрмака поставив питання, чому деякі люди так відчайдушно хочуть захистити військових злочинців та їхнє бажання вчинити вбивство. Також Подоляк поцікавився, що чи усвідомлюють ці люди тепер, що вони чинять зло і заохочують зло.

Що цьому передувало

Раніше видання The New York Times писало із посиланням на анонімні джерела, що Маск відмовився включати Starlink для ЗСУ в районі тимчасово окупованого росіянами Криму. Наші захисники хотіли у 2022 році атакувати військові кораблі Росії за допомогою безпілотників, для керування якими потрібен інтернет. Однак через рішення американського бізнесмена українським військовим довелося міняти стратегію.

Нещодавно телеканал CNN доповнив цю інформацію. Волтер Айзексон написав біографічну книгу про Ілона Маска. Він заявив, що цей винахідник таємно наказав своїм інженерам вимкнути Starlink, поблизу узбережжя Криму, щоб перешкодити українській таємній атаці на Чорноморський флот Росії.

За словами Айзексона, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російських кораблів, вони втратили зв’язок. Зрештою ці дрони викинуло на берег. Автор пояснив рішення Маска страхом перед можливістю застосування ядерної зброї Росією у відповідь на українську атаку.

Як відреагувала Росія

Колишній президент країни-агресорки Дмітрій Мєдвєдєв, що славиться своїми абсурдними заявами та гучними погрозами цивілізованим країнам, відреагував на повідомлення західних ЗМІ. Посіпака Владіміра Путіна вважає, що якщо Маск дійсно зірвав атаку ЗСУ на російський флот, то тоді цей мільярдер є "останньою адекватною людиною у Північній Америці".