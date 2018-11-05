"Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?

4 листопада 2018 року набув чинності закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, який повинен поліпшити бізнес-клімат в Україні, відомий під назвою "Маски-шоу стоп-2".

Про три основні зміни, які можуть вплинути на захист компаній від незаконного кримінального переслідування, 24 каналу розповіла адвокат з кримінальних справ, старший юрист АО ADER HABER Елеонора Салова.

Читайте також: Порошенко підписав важливі для бізнесу закони

1. Можливість закриття "фактових" кримінальних проваджень через суд

Якщо в кримінальному провадженні порушуються або обмежуються права компанії, і нікому не пред'явлено підозру, надана процесуальна можливість подати клопотання про його закриття та оскаржити відмову слідчого до суду.

Оскаржити в суді відмову слідчого про закриття провадження згідно з новим законом можна тільки:

- коли провадження за тими ж фактами було закрито й існує не скасована постанова про закриття справи,

- якщо закінчилися терміни проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше були внесені зміни, згідно з якими "фактове" кримінальне провадження мало бути закрите упродовж 12 місяців по злочинам невеликої або середньої тяжкості, й упродовж 18 місяців – по тяжким або особливо тяжким злочинам. Право оскарження недотримання розумних строків виникає після отримання письмової відмови від прокурора.

2. Притягнення слідчого до відповідальності за його дії або бездіяльність

У разі винесення рішення слідчим суддею про незаконні дії або бездіяльність слідчого/прокурора, ухвала буде спрямовуватися керівнику останнього для проведення службового розслідування. З одного боку, виглядає дуже прогресивно, але з огляду на величезну кількість скарг до слідчих суддів про нереєстрацію заяв про злочин і про неповернення тимчасово вилученого майна, які в підсумку задовольняються, можна сказати про те, що слідство буде активніше впливати на суд для затягування процесів, щоб у подальшому був відсутній предмет розгляду за скаргами.

3. Можливість стягнути грошову компенсацію за незаконні дії

Новий закон говорить про те, що за незаконні дії слідчого спочатку має заплатити держава, а в подальшому вона отримує право пред'явити регресну вимогу (позов до особи, яка завдала шкоду, про повернення сплаченого за її вини відшкодування потерпілому – "24"). Не факт, що ця норма буде працювати: у держави наразі немає ні реальної можливості виплачувати з бюджету гроші, ні людського ресурсу, який буде займатися супроводом таких регресних стягнень. Більш того, малоймовірно, що державний апарат піде проти правоохоронної системи, адже ця система може перестати приносити "необхідні" результати.

Актуальним залишається також застосування нових норм до проваджень, які зареєстровані до 16 березня 2018 року, наголосила Салова. Адже за спливом строків можна закрити лише "фактові" провадження, зареєстровані після цієї дати. Як правило, правоохоронні органи об'єднують нові справи зі старими і резюмують, що працюють в правовому полі. Але такий підхід не можна вважати законним, адже будь-яка зміна у фабулі справи або їх об'єднання говорить про те, що повинна бути застосована нова редакція КПК України, яка надає більше процесуальних прав, утому числі й щодо закриття таких проваджень за спливом строків.