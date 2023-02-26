У Києві та інших містах люди спалили опудала Путіна: святкували останній день Масниці

Масниця (або Масляна) – це свято, яке символізує проводи зими та передує великому посту перед Великоднем. Водночас в Україні вирішили у символічний спосіб провести в останню путь також президента Росії, спаливши його опудало.

Важливо, що спалення опудал кремлівського диктатора відбувалось у різних містах нашої держави у неділю, 26 лютого. Читайте про це більше в матеріалі 24 Каналу.

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Які великі міста долучились до флешмобу

Розпочнімо зі столиці нашої держави. На Співочому полі на околицях Києва в останній день Масляної були масштабні та гучні гуляння. А люд насолоджувався казковим видивом – горів ясним полум'ям Владімір Путін.

На Співочому полі Путін – все. Від нього залишилася лише купка мокрого попелю,

– констатувала ведуча телеканалу "Київ".

Як у Києві горіло опудало Путіна: дивіться відеоматеріал телеканалу "Київ"

Окрім того, подібне дійство відбулось в той таки час у Дніпрі. Слід сказати, що спалення вождя окупантів було під звучання патріотичної музики про те, що "горить, палає техніка ворожа – рідна Україна переможе".

Горить російський президент: відео телеграм-каналу "Дніпро Обласний"

А от про святкування Масниці в Запоріжжі та спалення опудала розповідало видання "061". Важлива деталь: у цьому місці перед підпалом Путіна кожен охочий міг його добряче відлупцювати.

Якщо минулого року на Масляну у більшості був страх, то зараз – лють і дуже хочеться, щоб якомога швидше прийшла перемога,

– розповіли журналістам організатори заходу.

Лупцювання та спалення Путіна в Запоріжжі: переглядайте світлини видання "061"

Як в Запоріжжі спалили Путіна: дивіться відео "061"

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Що означає спалення опудала на Масницю

Ні для кого не секрет, що це свято більшою мірою є язичницьким, однак святкують його в Україні також християни. Власне, наші предки вірили, що у Прощену неділю спалення опудала має символічно смисл. Потрібно його було робити зі соломи, яке слід було заготувати ще в перші дні Масляної.

Очевидно, смисл цього обряду полягає в тому, що разом зі спаленням опудала згорають усі біди та негаразди. Тому й не дивно, що опудалом цьогоріч у багатьох містах був Путіна.