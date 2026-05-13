Таке було вперше: через масовану атаку на Закарпаття Словаччина закривала кордон з Україною

Під час масованої атаки, яку російські війська здійснили вдень 13 травня, Словаччина тимчасово закривала кордон з Україною через загрозу БпЛА.

Про це повідомляє Фінансова адміністрація країни та видання Aktuality.

Чому на Закарпатті перекривали кордон?

Словаччина тимчасово призупиняла роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною через російську атаку: цього разу "Шахеди" долетіли до західних областей, зокрема до Закарпаття.

З міркувань безпеки всі пункти пропуску на кордоні з Україною сьогодні закриті приблизно з 15:00 до подальшого повідомлення. Ми будемо інформувати вас про подальший розвиток подій,

– йдеться в офіційній заяві.

Журналіст Віталій Глагола також повідомив, що через раптове закриття кордону десятки людей застяргли у "сірій зоні" переходу, а біля КПП утворилися великі черги.

Черги на кордоні зі Словаччиною: дивіться відео

Варто зазначити, що після 16:00 в Ужгороді, що розташований впритул до кордону, дійсно чули вибухи – місто вперше з початку повномасштабної війни зазнало російського обстрілу. За попередньою інформацією, один із дронів влучив в об'єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці.

Вже о 16:47 робота пунктів пропуску відновилася.

Ситуацію також прокоментував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "РБК-Україна". Він пояснив, що через повітряну тривогу на Закарпатті та появу ворожих повітряних цілей контрольні служби в межах області приймали рішення щодо безпеки людей.

За його словами, обмеження діяли близько години, після чого пункти пропуску повернулися до звичайного режиму роботи.

Демченко наголосив, що ініціатором таких заходів спершу виступила українська сторона, а згодом аналогічні рішення ухвалила і Словаччина. Варто також зазначити, що подібні безпекові заходи на території Закарпатської області застосували вперше.

Що відомо про ворожу масовану атаку?

За даними Повітряних сил ЗСУ, 13 травня протягом дня ворог запустив по Україні 753 ударні безпілотники різних типів: "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера", "Італмас", імітатори типу "Пародія".

З урахуванням нічної атаки, під час якої противник атакував 139-ма дронами, загалом за добу по Україні вдарили 892 безпілотниками.

Влучання фіксували в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, у Франківську, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

На масовану атаку вперше відреагував прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він заявив, що уряд Угорщини рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття.

Окрім цього, голова МЗС країни Аніта Орбан вперше викликала російського посла через атаку "Шахедів" та згодом повідомила, що він має приїхати зранку 14 травня.