Після масованого удару лівий берег Києва вкрив густий туман

Російські війська в черговий раз здійснили масований обстріл України. Під ударом, зокрема, знову був Київ. Там після атаки в небі здійнявся густий чорний дим.

Про те, як столиця оговтується після удару пише Obozrevatel.ua.

Яка ситуація у Києві після атаки?

Вранці 24 січня на лівому березі столиці піднявся густий чорний дим. Сталося це, ймовірно, внаслідок російського удару по столиці.

Варто зауважити, що вночі 24 січня під час масштабного удару по Києву загинула одна людина, ще кілька мешканців дістали поранення. Внаслідок обстрілів у різних районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджено будівлі, виникли перебої з теплопостачанням і водою.

Чорний туман над Києвом: дивіться відео OBOZ.ua

Де ще били росіяни вночі 24 січня?