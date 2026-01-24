Після масованого удару лівий берег Києва вкрив густий туман
- Російські війська здійснили масований обстріл Києва.
- Після цього на лівому березі виник густий чорний дим.
Російські війська в черговий раз здійснили масований обстріл України. Під ударом, зокрема, знову був Київ. Там після атаки в небі здійнявся густий чорний дим.
Яка ситуація у Києві після атаки?
Вранці 24 січня на лівому березі столиці піднявся густий чорний дим. Сталося це, ймовірно, внаслідок російського удару по столиці.
Варто зауважити, що вночі 24 січня під час масштабного удару по Києву загинула одна людина, ще кілька мешканців дістали поранення. Внаслідок обстрілів у різних районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджено будівлі, виникли перебої з теплопостачанням і водою.
Де ще били росіяни вночі 24 січня?
У кілька хвиль російські війська атакували ударними безпілотниками Харків, Київ і Київську область, а також завдали ударів по Кременчуку, Сумах і окремих районах Житомирської та Чернігівської областей.
Через масований обстріл Чернігова майже все місто залишилося без електроенергії. У Ніжинському районі пошкоджено критично важливий енергетичний об'єкт.
У Харкові внаслідок удару дронів-камікадзе постраждали 19 людей, серед них дитина. У кількох районах міста зафіксовані значні руйнування та пожежі.