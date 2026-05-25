Відбити комбінований удар на 100 відсотків не може жодна країна, – Ігнат

Після масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня дехто обговорює роботу ППО. Втім, Юрій Ігнат уточнив: комбіновані удари складно відбивати не тільки Україні.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ розповів "Новинам.LIVE".

Дивіться також Зруйнований музей Чорнобиля, вирвані двері в НАМУ: які пам'ятки пошкодила Росія у Києві

Чому складно відбивати комбіновані атаки?

За словами Ігната, росіяни спеціально ускладнюють роботу нашим бійцям. Вони не тільки запускають велику кількість засобів із різними параметрами польоту, але й використовують на свою користь погоду – яка стає серйозною перешкодою.

Тим засобам, яким потрібна візуальна прив'язка до цілі, працювати в хмари та грозу значно важче,

– пояснив представник Повітряних сил.

Ще однією проблемою є технічні особливості західних зенітних систем.

Київ великий, і для його захисту потрібно багато ППО. Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а "за комірець" може полетіти щось інше,

– сказав Ігнат.

Та і щільність російських атак змушує нашу ППО працювати на межі можливостей. А найголовніше – стовідсоткового результату відбиття комбінованих ударів наразі не може гарантувати жодна країна у світі.

Нагадаємо, Юрій Ігнат говорив, що росіяни синхронізували пуски ракет. Усе для того, щоб ті заходили в повітряний простір України в різний час і їх було важче збити.