Масований обстріл Києва: аналітик пояснив, яку мету переслідував Путін

Основним напрямком масованої атаки по Україні 2 липня противник знову обрав Київ. Це було очікувано, адже Кремль раніше анонсував систематичні удари саме по столиці та певний період накопичував засоби ураження. А от прифронтові міста й села потерпають від російських обстрілів щоденно.

Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, уточнивши, що зокрема в Запорізькій області орієнтовно 50 населених пунктів регулярно відчувають на собі російські удари КАБами й дронами.

Дивіться також Кремль це дуже дратує: 3 цілі, яких хоче досягти Росія ударами по Києву

Масована атака на Київ: Кремль тисне задля поступок

Кремль намагається бити всюди, куди дістає. Це, як підкреслив керівник Центру громадської аналітики, є попередженням для західних партнерів України, адже внаслідок атак пошкоджені й посольства, які розташовані в Києві. Клочок нагадав, що раніше Москва попереджала дипломатичні структури про удари по столиці та закликала виїхати звідти.

Це тиск і на нас, і на наших західних партнерів для того, щоб примусити Україну піти на поступки у переговорах. Ми змушуємо своїм способом, б'ючи по російських НПЗ, сьогодні нібито прилетіла по Росії перша українська балістика. А росіяни роблять свою ганебну справу. Поки ми захищаємося, вони нас намагаються вбити,

– зазначив Клочок.

Повне інтерв'ю з Валерієм Клочком: дивіться у відео

Зі слів керівника Центру громадської аналітики, з огляду на заяви й інформацію, яка з'являється, можна припустити, що з часом відновиться переговорний процес. В Росії очікуються восени вибори до Держдуми (у вересні), Путін хоче показати, що він нібито досягає своїх цілей.

Він зміг переконати населення, що це необов'язково має бути за три дні. Дедлайни зараз для Кремля неважливі, а важливим є сам факт підтримки війни. Є багато розмов про те, що в Росії буде мобілізація після виборів,

– озвучив Клочок.

Восени вибори заплановані й в Сполучених Штатах (проміжні до Конгресу, відбудуться у листопаді). Тож і Трамп, і Путін, як підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа", хочуть продемонструвати свою силу.