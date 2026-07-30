Пряме влучання в будинок знесло верхні поверхи: деталі жахливої атаки росіян по Львову

Львів уранці зазнав одного з наймасованіших російських ударів по місту. Крилаті ракети влучили у житлові будинки на вулицях Патона та Виговського, де рятувальники продовжують розбирати завали й шукати людей, які можуть залишатися під уламками.

Кореспондентка 24 Каналу Зоряна Казмірук з місця події розповіла, що в одному з будинків зруйновано два верхні поверхи, а вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі та автомобілі. Кількість постраждалих наближається до 30.

У Львові ліквідовують наслідки масованої атаки

Уранці 30 липня російські ракети влучили у двох районах Львова - на вулицях Патона та Виговського. Пожежі, які виникли після ударів, уже загасили, однак на обох локаціях продовжують працювати рятувальники. В одному з будинків зруйновані два верхні поверхи, у сусідніх оселях вибиті вікна, а пошкоджені поруч автомобілі частково знищені.

Як можна пояснити те, що ці нелюди роблять, атакуючи житлові будинки? Це поза межами здорового глузду,

– заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Кількість постраждалих унаслідок атаки наблизилася до 30. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячі садки та школу, водночас під завалами ще можуть залишатися люди.

Це один із наймасованіших ударів по Львову. Зараз триває операція з порятунку людей, і рятувальники продовжують працювати на місцях влучань,

– наголосив Садовий.

Львів'яни ледь встигли дістатися укриттів

Після оголошення повітряної тривоги одна з мешканок побачила повідомлення про рух ракети у напрямку Львова, розбудила дитину й разом із нею побігла до найближчого укриття. До старшої сусідки жінка вже не встигла зателефонувати, адже до можливого удару залишалося лише кілька хвилин.

Ми добігли до школи, коли стався перший вибух. Усі попадали, я накрила дитину, а потім ми побігли в підвал. Коли вже забігли туди, пролунав другий вибух,

– розповіла мешканка Львова.

Під час першого вибуху люди почули, як навколо летить скло, однак не зупинялися, щоб подивитися, що сталося, а намагалися якомога швидше сховатися. Інша жителька залишалася вдома й після удару побачила, що вибуховою хвилею пошкодило її чотирикімнатну квартиру.

Я почула перший вибух, і щось полетіло зі стіни. У квартирі побиті всі вікна з обох боків – і в кімнатах, і на кухні,

– сказала жінка.

Мешканці ще не встигли повністю оглянути свої оселі та оцінити всі пошкодження, адже після вибухів насамперед намагалися вберегти дітей і дістатися безпечного місця.

У місті допомагатимуть мешканцям пошкоджених будинків

Поки рятувальники продовжують пошукову операцію, під завалами ще можуть перебувати люди. Для розбору зруйнованих конструкцій довелося залучити кран, оскільки сходова клітка в одному з будинків повністю завалена.

Рятувальники роблять усе можливе, щоб якомога швидше визволити людей, які ще можуть бути під завалами,

– повідомила кореспондентка 24 Каналу Зоряна Казмірук.

Через наслідки російської атаки вулиці Патона та Виговського тимчасово перекрили, тому громадський та інший транспорт у Львові курсує зі змінами. Містян закликають враховувати обмеження під час планування поїздок.

Після завершення рятувальної операції спеціальна комісія зафіксує всі наслідки та збитки, яких завдала ця атака,

– розповіла кореспондентка.

Поблизу пошкоджених будинків також планують розгорнути виїзний ЦНАП, де мешканці зможуть зафіксувати руйнування у своїх квартирах і будинках.

Казмірук показала наслідки удару по Львову 30 липня: дивіться відео