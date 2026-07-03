Масована атака на Суми: Росія вдарила по одній із центральних вулиць, є загиблі і поранені

Суми увечері 3 липня опинилися під масованою атакою Росії. Ворог вдарив по одній із центральних вулиць міста.

На жаль, є загиблі і поранені. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров.

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Що відомо про атаку на Суми?

Відомо про щонайменше 4 загиблих унаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум. Це – 3 дорослих та дитина.

Ще 20 людей госпіталізовані. Половина з них – із важкими пораненнями, частину рятують в операційних.

В епіцентр удару потрапила багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей, зокрема дітей.

Серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх, зокрема у важкому стані 13-річна дитина.

Масштаби наслідків атаки уточнюються.

На місці працюють всі необхідні служби, тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Нагадаємо, що увечері 3 липня, російські війська також атакували Полтавщину. Під ворожим обстрілом опинилася АЗС у Лубенському районі. Відомо про шістьох постраждалих, серед них – волонтерка, громадянка Швеції.