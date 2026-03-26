Росіяни знову атакували залізничну та портову інфраструктуру у низці регіонів

24 Канал Новини України
26 березня, 11:02
Сергій Попович
Основні тези
  • Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру, пошкоджено локомотиви та складські приміщення.
  • Постраждалих немає, профільні служби займаються відновленням об'єктів.

Вночі 26 березня Росія атакувала залізничну та портову інфраструктуру. Пошкоджено пункт техобслуговування локомотивів та складські приміщення.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Які наслідки атаки Росії по інфраструктурі залізниці?

У Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Кілька локомотивів пошкоджено.

На півдні країни було влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.

Під час цих інцидентів, на щастя, ніхто не постраждав.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи об'єктів.

Наслідки атаки росіян по залізниці

Під ударом була інфраструктура Одещини

  • В ніч на 26 березня російська армія завдала удару БпЛА по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Є пошкодження у місті Ізмаїл та у Вилківській громаді.

  • Постраждала 1 людина. Також спостерігаються перебої з електропостачанням внаслідок атак. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення, відновлювальні роботи тривають.