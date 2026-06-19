Україна скликала Радбез ООН через масовану російську атаку та удар по Лаврі

Рада Безпеки ООН збереться увечері 22 червня за ініціативою України. Причиною став нещодавній російський масований обстріл.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Що обговорять на Радбезі ООН?

Радбез ООН збереться о 22:00 за київським часом.

В результаті засідання, за словами Сибіги, Україна очікує на чітку позицію, яка дасть Росії зрозуміти, що Київ та міжнародна спільнота не погодяться на компроміси щодо принципів Статуту ООН та міжнародного права. "Настав час покласти край цій війні", наголосив він.

Такі атаки залишають шрами далеко за межами поля бою – забирають життя, руйнують громади та завдають шкоди культурній спадщині, яка є носієм пам'яті та ідентичності нації,

– додав глава МЗС.

Міністр подякував партнерам за солідарність з Україною та підтримку її зусиль.

Після того як Москву два дні поспіль масовано атакували українські дрони, російське МЗС знову почало погрожувати Україні ударами "на постійній основі". Попри те, що агресор б'є по цивільній інфраструктурі, російська влада каже, що битиме по об'єктах, від яких залежить боєздатність української армії.

Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін слабшає, але може посилювати атаки дронами та ракетами по українських містах.