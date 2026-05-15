Скільки дронів може випустити Росія до кінця 2026 року: експрацівник СБУ вразив прогнозом
- У 2025 році Росія запустила по Україні майже 55 тисяч дронів, що в 5 разів більше у порівнянні з 2024 роком.
- За 2026 рік цифра випущених дронів по Україні може зрости ще більше.
Росія продовжує тероризувати україну дроновими атаками. У квітні Москва випустила на 400 дронів більше ніж у березні. Така тенденція може продовжитись.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив колишній працівник СБУ Іван Ступак. За його словами, Росія здатна серйозно збільшити кількість випущених дронів по Україні вже до кінця 2026 року.
Дивіться також Одна з наймасштабніших атак: ворог залишив без світла українців в 11 регіонах
Скільки дронів може випустити Росія по Україні?
За час перемир'я росіяни накопичили значну кількість дронів та ракет. Зрештою, ними росіяни і тероризували Україну 13 та 14 травня. За два дні по території українських міст випустили понад 1550 безпілотників та 56 ракет різного типу.
На думку Івана Ступака, надалі можливості Росії лише збільшуватимуться.
"За березень по Україні прилетіло близько 6300 дронів, а за квітень поза 6700. Тобто вони досить стрімко перетнули позначку у 6,5 тисяч дронів, хоч я був впевнений, що цю планку подолають десь у червні. Загалом, мені здається, що до кінця року, якщо війна не закінчиться, то ми побачимо близько 70 – 75 тисяч випущених дронів за календарний рік", – припустив експрацівник СБУ.
Довідка. За підрахунками аналітиків, у 2025 році Росія запустила по Україні майже 55 тисяч дронів "Шахед" та їхніх імітаторів. Це у 5 разів більше у порівнянні з 2024 роком.
На жаль, Росії, попри санкції, вдалося повністю налагодити виробництво дронів. Напочатку 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що за день країна-агресорка виготовляє близько 500 ударних дронів. Ця цифра могла зрости.
До слова, у планах Росії виробити 7 мільйонів FPV-дронів до кінця поточного року.
Як в Україні борються з російськими дронами?
Український цивільний літак Ан-28 модернізували для боротьби з "Шахедами". Туди інтегрували перехоплювачі P1-SUN. У такий спосіб збивати ворожі дрони можна без дороговартісних ракет класу "повітря-повітря". За інформацією The New York Times, такий літак з дронами-перехоплювачами збив уже понад 200 повітряних цілей.
В Україні також з'явився власний лазерний комплекс "Тризуб". З його допомогою можна буде збивати дрони різного типу – від "Шахедів" до FPV. "Тризуб" може атакувати цілі на відстані до 5 кілометрів.
Цікаво також, що Україна стала першою країною у світі, яка збила "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи. Раніше морські платформи не використовували для протидії ворожим дронам, проте саме таке рішення може створити ще один рівень оборони української території.