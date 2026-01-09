Укр Рус
9 січня, 22:55
"Росія битиме по газовій інфраструктурі": у Міненерго сказали, чи готові до найгіршого

Сергій Попович
Основні тези
  • Міненерго України вживає заходів для мінімізації наслідків ударів по газовій та енергетичній інфраструктурі, включаючи додатковий імпорт газу.
  • Внаслідок обстрілів та негоди на Чернігівщині є пошкодження інфраструктури, частину яких вже ліквідовано.

Росія завдає ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі. У Міненерго розповіли, які заходи вживають, щоб мінімізувати наслідки.

Ворог обстрілював Чернігівщину, там є наслідки. Про це журналістам розповів Микола Колісник, заступник Міністра енергетики України, передає 24 Канал.

Які наслідки ворожих обстрілів?

У Міненерго зазначили, що ворог бив вночі по енергетичній інфраструктурі, а також тут заважає негода. Є проблема з ожеледдю, падінням дерев, є шквальний вітер. Частину наслідків вже ліквідували.

Щодо газової інфраструктури, що ворог завдає ударів і по ній. Зараз здійснюється додатковий імпорт природного газу, щоб мінімізувати наслідки ударів. Очікується, що удари не припиняться, тому плановий імпорт триватиме до кінця сезону.

Після удару, ймовірно, "Орешником" на Львівщині були перебої з газопостачанням

  • В ніч на 9 січня російські війська атакували Львівщину, ймовірно, використавши ракету "Орешник".

  • Спрацювала автоматична система безпеки газу, що призвело до тимчасового припинення газопостачання для 376 абонентів у селищі Рудно.