Масована атака: скільки цілей збили над Києвом та поблизу столиці

Київ 24 березня пережив другу поспіль масовану атаку. Над столицею збили близько 10 ворожих ракет.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації станом на ранок. Там зазначили, що це третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби. І другий – по Києву.

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"Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району енгельса, саратовської області", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у КМВА, повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Ворожі ракети заходили на Київ групами, з північного напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет,

– повідомили в адміністрації.

Наслідки атаки

. У КМВА наголосили, що точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили.

Зазначають, що за попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

При цьому є падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. "На місці працюють екстрені служби", додали в міській адміністрації.

Атаки на Київ