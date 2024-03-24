Масована атака: скільки цілей збили над Києвом та поблизу столиці
Джерело:КМВА
Київ 24 березня пережив другу поспіль масовану атаку. Над столицею збили близько 10 ворожих ракет.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації станом на ранок. Там зазначили, що це третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби. І другий – по Києву.
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"Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району енгельса, саратовської області", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили у КМВА, повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Ворожі ракети заходили на Київ групами, з північного напрямку.
Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет,
– повідомили в адміністрації.
Наслідки атаки
Зазначають, що за попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.
При цьому є падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. "На місці працюють екстрені служби", додали в міській адміністрації.
Атаки на Київ
- Цієї ночі російські стратегічні бомбардувальники здійснили запуски крилатих ракет. Після 4 години ранку ракети почали заходити на територію України через Сумщину та Чернігівщину і попрямували на захід.
- Група ракет, яка останньою залетіла в Україну з Чернігівщини, вдарила по Києву, працювала ППО. Близько 5.05 ранку кияни почули вибухи у різних районах столиці.
- У ніч на 21 березня росіяни атакували Київ ракетами Х-47М2 "Кинджал". У Святошинському районі уламки ракети впали на дитсадок і житловий будинок. Тоді госпіталізували двох людей.