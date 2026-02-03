"Дуже-дуже багато балістики": у Повітряних силах пояснили, чому з понад 70 ракет знищили лише 38

Вночі та зранку 3 лютого українські міста були під ворожими ударами. Під час цієї атаки росіяни застосували значну кількість балістичних ракет.

Така тактика ворога суттєво ускладнила роботу сил ППО. В етері телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат пояснив, чим відзначилася російська атака 3 лютого.

Які ключові особливості ворожого удару?

За словами Ігната, дані про наслідки удару ще уточнюються, адже відразу після атаки важко скласти повну картину. Водночас він відзначив, що цього разу росіяни застосували багато балістичних ракет – засобів, що летять по балістичній траєкторії та є складними для перехоплення.

Дуже, дуже багато балістики цього разу,

– підкреслив він.

Так, з понад 70 запущених ракет вдалося знищити 38, що за таких умов є доволі високим показником ефективності ППО.

Ігнат зазначив зміну тактики країни-агресорки. Якщо раніше під час атак переважали крилаті ракети (Х-101), то зараз суттєво зросла частка балістики – Х-22/Х-32 (щонайменше 7 пусків), "Циркон", ймовірно "Онікс", "Іскандер-М"

За попередніми даними ракетну атаку можна схарактеризувати так:

загалом випущено понад 70 ракет;

з них збито 38;

з 28 крилатих ракет (типу Х-101/Іскандер-К) знищено 20;

щодо 6 ракет інформація уточнюється (ймовірно, не досягли цілей).

Основною метою росіян була критична інфраструктура, передусім енергетичні об'єкти в кількох регіонах одночасно. Постраждали, зокрема Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області.

Юрій Ігнат також повідомив, що Росія значно наростила виробництво ударних дронів типу "Шахед" і застосовує їх у великій кількості під час атак. Для їх збиття доводиться витрачати дефіцитні боєприпаси ППО малого калібру.

Через це Повітряні сили масштабують підрозділи зенітних дронів-перехоплювачів як ефективніший спосіб протидії ворожим БпЛА.

Також він підтвердив, що росіяни активно використовують Starlink для керування дронами, але в України вже є рішення, щоб позбавити ворога цієї переваги

Які міста постраждали?