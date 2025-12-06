"Географія ударів була великою": Ігнат описав особливості нічної атаки по Україні

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, якою була масована атака в ніч на 6 грудня. Він зауважив, що бійці протиповітряної оборони вже не вперше зустрічають День ЗСУ під атаками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Які були особливості масованої атаки 6 грудня?

Юрій Ігнат розповів: ворог застосував понад 700 засобів повітряного нападу. Це крилаті ракети різних типів – "Калібри", "Іскандери", Х-101, "Кинджали". Росіяни запускали ракети з комплексів наземного, морського, повітряного базування.

"Були ракети зі стратегічної авіації, була балістика", – додав Ігнат.

Проте українська ППО успішно перехоплювала крилаті ракети.

29 із 34 – це доволі серйозний результат. На жаль, щодо балістики не маємо таких гарних результатів, тому що географія ударів була великою – Запорізька, Дніпропетровська, Київська області. Туди противник сьогодні націлив свою балістику, щоб уразити якомога більше об'єктів критичної інфраструктури,

– заявив військовий.

Він зауважив: наведені цифри можуть змінюватися. Але Повітряні сили не вказуватимуть кількість тих ракет, які не досягли своїх цілей, але не потрапили в статистику збитих, – щоб не інформувати ворога.

Також Ігнат звернув увагу, що багато "Шахедів" знищили інноваційним способом – дронами-перехоплювачами. Мова про понад 200 ударних БпЛА росіян, які знищили таким чином.

Водночас ефективно працювали і мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні війська, РЕБ.

ПС розповіли, скільки ракет запустила Росія з 24 лютого 2022 року

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко у привітанні до Дня ЗСУ написав: пишається пілотами, які "виконують бойові вильоти як на західній техніці, так і радянських бойових машинах, що давно відпрацювали свій ресурс, але продовжують служити Україні, завдяки завзятості, віддачі та винахідливості наших людей". І зенітниками, які щодня стають щитом проти сотень ракет, дронів, авіації противника. І всіма іншими військовими Повітряних сил.

Із 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні понад 13 тисяч ракет різних типів, серед яких розрекламовані окупантом "нєімєющієаналогов" "Кинджал" та "Циркон", крилаті, авіаційні та балістичні, близько 100 тисяч ударних БпЛА, до 110 тисяч керованих авіабомб,

– зауважив він.

