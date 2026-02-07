Терор енергетики, пожежі та поранені: які наслідки масованої атаки 7 лютого
У ніч на суботу, 7 лютого, Росія почала масовану атаку на Україну. Під прицілом знову опинилася енергетика.
24 Канал розповідає, що відомо про наслідки атаки на цей момент.
Які наслідки атаки 7 лютого?
На Вінниччині постраждав навчальний заклад
Яка ситуація на Київщині
– зазначив голова ОВА Микола Калашник.
Наслідки на Львівщині
Наслідки на Рівненщині
– зазначив голова ОВА Олександр Коваль.
Наслідки на Хмельниччині
– написав голова ОВА Тюрін.
Під прицілом – енергетика
Ситуація на Дніпропетровщині
Зруйнована стіна одного з навчальних корпусів. Навколо пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки.
Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання.
На щастя, поранених не має.
На Київщині внаслідок атаки у Броварському районі пошкоджено 5 приватних будинків та 4 автомобілі.
У Бориспільському районі зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств.
В області запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Об'єкти критичної інфраструктури та мобільні станції переведені на резервні джерела живлення. Наразі працюють 530 Пунктів незламності – усі готові приймати людей,
Під час тривоги на Львівщині, яка тривала понад 6 годин, постраждали об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.
У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. Пожежу вже загасили.
Інформації про жертв та постраждалих станом на цю годину не надходило.
Частину безпілотників протиповітряній обороні вдалося збити.
Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.
На Рівненщині є також влучання у багатоквартирний житловий будинок.
На Рівненщині є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення.
Наразі в області є знеструмлення.
Також можуть виникати проблеми з водопостачанням.
Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання,
Вночі ракетно-дронову атаку пережила й Хмельниччина.
Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Травмовано чоловіка 1971 року народження – він отримав травму ноги.
Постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу, стан здоров'я задовільний.
Під час атаки працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття,
Наслідки на Хмельниччині / Фото ОВА
Під ударом Росії були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України.
Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.
Блоки АЕС були розвантажені персоналом.
Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях – спеціальні графіки аварійних відключень.
Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.
Унаслідок нічної російської атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу.
У Дніпрі є пошкодження на території комунального підприємства.
Безпілотниками понівечено будівлі, а ще – тролейбуси, інший автотранспорт.
Вдарили росіяни й по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині.
Під ударом було і саме Синельникове. Постраждала 68-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.
Побиті 3 приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін.
Нікопольщину ворог обстріляв з артилерії. Потерпали Червоногригорівська, Марганецька громади.
Пошкодження на території комунального підприємства / Фото ОВА