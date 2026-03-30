Чи може Росія масовано атакувати на Великдень: військовий експерт сказав, чого чекати

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я під час Великодня цього року. Однак забувати про те, що Росія є підступним терористом не варта.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, наголосивши, що минулого року ми вже бачили маніпуляції з боку Кремля, який грав "роль жертви" – буцімто, саме Київ порушує домовленості. На тлі цього українцям варто бути обачними та не ігорувати сигналів тривоги.

Дивіться також Україна готова перестати бити по енергетиці Росії, якщо Москва зробить те саме, – Зеленський

Чи може Росія масовано атакувати на Великдень?

Військовий експерт пояснив, що якщо Росія погодиться на перемир'я під час Великодня, українці матимуть кілька днів перепочинку від масованих атак. Однак це досить малоймовірно – країна-агресорка може підірвати якийсь сарай на Донеччині і сказати, що це була українська ракета "Фламінго".

Росіяни скажуть, що ми порушили перемир’я і відкриють по нас вогонь. Тут гра, в якій ми будемо програвати, доводячи свою невинність. Зараз ми перебуваємо в умовах великої війни. Проти нас є підступний ворог, у якого немає ніяких моральних принципів чи етики,

– наголосив він.

Нарожний зауважив, що попри те, що це чи Великдень, чи Різдво, чи будь яке інше свято, ворог знає, що в ці дні в Україні будуть великі скупчення людей. Крім того, користуючись режимом тихі, окупанти можуть безпечно накопичити для масованих атак більшу кількість "Шахедів", ніж зазвичай.

Нагадаймо, що рік тому Росія раптово погодилась долучитися до формату повної та безумовної тиші на Великдень. Тоді Андрій Коваленко пояснив, що ціль у росіян одна – вдати, що вони "миротворці".

Якими були атаки росіян на Великдень 2025?