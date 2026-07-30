Ворог тероризував Житомирщину: до лікарень надходять постраждалі, зокрема діти

Російські війська 30 липня завдали ракетно-дронового удару по Житомирщині. Ворог поцілив по одному з аграрних підприємств Коростенського району.

Про наслідки проінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Які наслідки обстрілу Житомирщини?

Вибухова хвиля під час російської атаки пошкодила житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури.

За даними Житомирської ОВА, внаслідок ворожого обстрілу до медзакладів доправили п'ятьох постраждалих, троє з них – діти.

На місці події працюють рятувальники, правоохоронці, медичні бригади та представники місцевої влади. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація завданих руйнувань,

– додав Бунечко.

Згодом гендиректор Коростенської центральної міської лікарні Сергій Ковердун повідомив Суспільному, що станом на 10:15 до медзакладу звернулися близько 10 постраждалих. Перші постраждалі почали надходити близько 5:00. Частина людей після огляду лікарями продовжить лікування амбулаторно.

Серед травмованих є діти, які отримали осколкові та рвані рани. Ми надали всю допомогу, стан їх стабільний,

– розповів Ковердун.

Також мер Бердичева Сергій Орлюк розповів журналістам, що внаслідок падіння уламків ворожого "Шахеда" були незначно пошкоджені приватні домоволодіння. На локації працювали рятувальники, правоохоронці, медики та представники міської влади.

Нагадаємо, вночі Росія запустила по Україні 358 повітряних цілей. Ворог бив ракетами, в тому силі балістикою, та дронами по майже 10-х областях країни. Зокрема, у Львові внаслідок атаки на цивільну інфраструктуру постраждали понад 30 людей. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами.