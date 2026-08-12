Готував блекаут у центрі України: СБУ затримала російського агента

Ворог не відмовляється від спроб знищити критичну інфраструктуру України. Так, руками завербованого агента він збирав дані для нових ракетно-дронових ударів по енергетиці Кропивницького.

СБУ викрила зрадника, який працював на окупантів. Ним виявився місцевий житель із проросійськими поглядами.

Як житель Кропивницького допомагав ворогу готувати удари?

За завданням російського куратора чоловік шукав нафтобази, склади з пальним та електростанції. Агент фотографував ці об'єкти та передавав їхні координати російській стороні.

Для збору інформації він їздив Кропивницьким і прилеглими районами на власному автомобілі. Також чоловік стежив за позиціями української ППО та фіксував наслідки попередніх російських атак.

Під час обшуку у зрадника вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі СБУ затримала агента російської розвідки, який збирав дані про українські військові об'єкти для підготовки нових ударів. Зловмисник стежив за місцями розташування військових, техніки, радіолокаційних станцій, ППО та маршрутами мобільних вогневих груп. Також він фотографував наслідки попередніх атак, щоб росіяни могли коригувати наступні удари.

До слова, російські спецслужби дедалі частіше намагаються виманювати українських військових на зустрічі, щоб убити або поранити їх. Для цього ворог створює фейкові жіночі акаунти, знайомиться з військовими та поступово входить у довіру. Потім пропонує зустрітися у заздалегідь підготовленому місці, де на людину може чекати нападник або вибухівка.

За даними СБУ, від початку 2026 року правоохоронці зірвали понад 50 таких спроб.