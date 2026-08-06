Черговий масований удар по Україні: яку головну мету Путін вкладає у свої удари

В ніч на 5 серпня росіяни масовано атакували Київ, зокрема, балістичними ракетами. Загалом в окупантів є вектори для далекобійних ударів по нашій території – це військово-промисловий комплекс, логістика і удари по залізницях, адже саме вона є однією з основних артерій забезпечення українського війська.

Крім того, ворог намагається віддзеркалювати українські удари і копіювати наші підходи. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зазначивши, що Володимир Путін найбільшу ставку робить саме на терор цивільного населення.

Путін вкладає головну мету в масовані удари

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, українські логістичні об'єкти використовуються саме для цивільних потреб. Тим часом на сайті Wildberries є розділ "все для сво", де можна купити товари військового призначення і забезпечити через гуманітарні організації надходження цих товарів до російського окупаційного контингенту.

Також Жмайло зазначив, що окупанти тероризують прикордоння, де використовують mesh-модеми, щоб керувати своїми "Шахедами" в режимі реального часу.

Мета ударів по цивільних – деморалізація. Показати, що наш опір не має перспективи, що, розуміючи, що зараз у нас немає можливості захиститися від балістики, можна сформувати в українців враження, що опір даремний. Плюс вони розганяють свої інформаційно-психологічні операції. Це рух проти ТЦК. А після обстрілів енергетики, де будуть локальні локдауни, вони будуть накачувати людей інформацією, щоб вони виходили на протести. Вони вірять, що зможуть дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію і що люди почнуть тиснути на владу з вимогою припинити війну на будь-яких умовах,

– пояснив він.

Однак єдине, що не врахували росіяни – це те, що в Україні є демократія, і є ставка на те, що суспільство настільки зріле, що продовжиться опір. У Росії – ставка на внутрішній терор. Ми завдаємо ударів, щоб росіяни не підготувалися до мобілізації або щоб вона призвела до незворотних процесів. Окупанти неправильно розуміють майдани, які відбувалися в Україні, тому терор – це певна безвихідь у Росії.

Жмайло назвав мету Путіна щодо ударів: дивіться відео

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці зауважив, що за останній місяць росіяни захопили лише 36 квадратних кілометрів шляхом величезних втрат. Тобто фронт фактично не рухається.

Жмайло також звернув увагу на те, що зараз ворог почав активно застосовувати ракети, адже має можливість виготовляти їх. Окупанти роблять ставку саме на "Іскандери".

Зауважте! Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія може запускати орієнтовно 100 балістичних ракет щомісяця. Щоб мінімізувати ризики, він закликав український бізнес змінювати підходи до логістики та зберігання товарів.

Він підсумував, що зараз війна виглядає більше як бій двох боксерів: удари будуть відбуватися постійно. І хто перший впаде, той програє, а інший матиме сильнішу дипломатичну позицію.