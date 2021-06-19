Зокрема, 6 пацієнтів доставили в ніч проти суботи у міську лікарню №3. Ще одну людину госпіталізували у Краснокутську – за місцем проживання.
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Напередодні поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням. Вона передбачає до 3 років в'язниці.
Підозрюваних у справі про отруєння поки ще немає. Результати призначених експертиз також наразі ще не готові, повідомила речниця поліції Ганна Третьякова.
Де лікують постраждалих
Станом на вечір 18 червня заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомляла про 71 госпіталізованих. Для нових пацієнтів у лікарні №3 відкрили додаткове відділення.
Ще 39 людей проходять лікування у міській лікарні №31, 14 пацієнтів перебувають у дитячій лікарні №19. А у Валківську центральну районну лікарню швидкі привезли 18 людей.
Масове отруєння у Харкові
- Масове отруєння сушами сталося у Харкові 17 червня. До медиків звернулися відвідувачі закладів "Якіторія" та "Мафія".
- У мережі "Якіторія" ведуть внутрішнє розслідування. Потерпілим вже запропонували компенсацію витрат на лікування.