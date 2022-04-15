Масове повернення українців посилює гуманітарні проблеми всередині України, – ООН

Українські біженців, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, почали повертатися додому. В ООН попередили, що така тенденція посилює гуманітарні проблеми в Україні.

В Україну повернулося приблизно 870 тисяч біженців

За попередніми даними, в Україну повернулося приблизно 870 тисяч біженців. В ООН вважають, що це створить нові проблеми для гуманітарного реагування.

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Там заявляють, що людям потрібна буде допомога, якщо вони не зможуть повернутися у свої домівки.

Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення у свої будинки неможливо або недоцільно,

– йдеться у повідомленні.

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