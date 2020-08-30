На Трафальгарській площі в Лондоні зібралися тисячі противників обмежень, запроваджених через COVID-19. Мітингарі не вірять у користь 5G і шкоду коронавірусу, а карантин вважають порушенням прав і свобод людей.

Протестувальники у Лондоні 29 серпня зібралися на Трафальгарській площі з плакатами проти соціального дистанціювання, примусового носіння масок і вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє Daily Express.

Тим часом у сусідній Франції Заговорили про новий жорсткий карантин через понад 7000 нових хворих за добу

Майже ніхто з присутніх на мітингу людей дійсно дистанції не дотримувався та масок не мав. Свою позицію в листівках мітингарі підтверджували тим, що їх начебто підтримують навіть найкращі лікарі та медсестри.

Обмеження, ізоляцію та карантин, які запроваджували для стримування поширення COVID-19 учасники акції протесту вважають порушенням прав і свобод людей.

На фото з мітингу можна побачити людей з плакатами:

"Коронавірус – це обман",

"Маски – це намордники",

"Ні обов'язковій вакцинації" тощо.

Були й плакати про шкоду 5G та Біла Гейтса (пов'язано з міфом про "чіпізацію").

Антикарантинні протести у Лондоні 29 серпня: фото PA та зі соцмереж

Акція була масовою, Трафальгарська площа у Лондоні – забита людьми. Однак офіційної інформації про кількість учасників наразі немає. Організатори кажуть про приблизно 10 тисяч людей.

Must be a few thousand protesters along Whitehall and outside Downing Street now. Chants of “get Boris out” pic.twitter.com/A5qU6ar3cc — Jason Rodrigues (@RodriguesJasonL) August 29, 2020

At least a thousand anti-lockdown protestors have filled London’s Trafalgar Square pic.twitter.com/b1PuSPX87A — Jason Rodrigues (@RodriguesJasonL) August 29, 2020

pic.twitter.com/KNpuCCJ9cf — BoomerBex - No to The New Normal (@rebecca_morgan) August 29, 2020

You can’t beat a good singalong ‘ ‘Arrest Bill Gates’ and other classics pic.twitter.com/Org8KFjMvf — LEON (@Intuitive1966) August 29, 2020

Додамо, схожий протест відбувся у Німеччині цього ж дня, 29 серпня. До 40 тисяч людей вийшли на вулиці, аби сказати, що виступають проти коронавірусних обмежень.