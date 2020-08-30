"Маски – це намордники": у Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантину
На Трафальгарській площі в Лондоні зібралися тисячі противників обмежень, запроваджених через COVID-19. Мітингарі не вірять у користь 5G і шкоду коронавірусу, а карантин вважають порушенням прав і свобод людей.
Протестувальники у Лондоні 29 серпня зібралися на Трафальгарській площі з плакатами проти соціального дистанціювання, примусового носіння масок і вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє Daily Express.
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Майже ніхто з присутніх на мітингу людей дійсно дистанції не дотримувався та масок не мав. Свою позицію в листівках мітингарі підтверджували тим, що їх начебто підтримують навіть найкращі лікарі та медсестри.
Обмеження, ізоляцію та карантин, які запроваджували для стримування поширення COVID-19 учасники акції протесту вважають порушенням прав і свобод людей.
На фото з мітингу можна побачити людей з плакатами:
- "Коронавірус – це обман",
- "Маски – це намордники",
- "Ні обов'язковій вакцинації" тощо.
Були й плакати про шкоду 5G та Біла Гейтса (пов'язано з міфом про "чіпізацію").
Антикарантинні протести у Лондоні 29 серпня: фото PA та зі соцмереж
Акція була масовою, Трафальгарська площа у Лондоні – забита людьми. Однак офіційної інформації про кількість учасників наразі немає. Організатори кажуть про приблизно 10 тисяч людей.